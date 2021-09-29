Конфликт на автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича в Киеве закончился гибелью 45-летнего мужчины.

Об этом в среду, 29 сентября, сообщили в столичном управлении Нацполиции.

По словам представителя следственного отдела Днепровского райуправления Павла Шаламова, на мужчину напал пассажир такси.

— Выпивший начал приставать к оператору АЗС, который заправлял такси. На защиту работника из автомобиля вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, — рассказал Павел Шаламов.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшего.

Избивший его киевлянин 1995 года рождения задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Начато уголовное дело по ч. 2 ст. 121 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве избили водителя фуры прямо в кабине из-за того, что он «подрезал» маршрутку.