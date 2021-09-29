Россия провела в оккупированном Крыму учения военной авиации. Самолеты оккупационных войск учились уничтожать «противника» в горах Крымского полуострова.

Об этом говорится в сообщении Черноморского флота РФ.

По замыслу военных учений, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил объекты «противника» в горах. После этого в горы поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ.

— Обнаружив объекты условного противника, экипажи нанесли бомбовый удар и выполнили пуски неуправляемых ракет, уничтожив мишенные позиции, имитирующие объекты условного противника, — заявили в оккупационном флоте.

Как сообщалось, в аннексированном Крыму стартовали масштабные учения российских десантников — в них участвуют почти 2 тысячи военных РФ и более 100 единиц техники.