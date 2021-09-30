Во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Национальной гвардии Роман Олекса.

Об этом сообщил пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максим Таран в комментарии «Украинской правде».

— В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завышень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь, — сообщил Максим Таран.

По словам пресс-офицера, это трагическое событие произошло 28 сентября на военном полигоне под Киевом.

Государственное бюро расследований открыло производство по этому факту. Таран отметил, что НГУ сотрудничает со следствием. Информацию, вследствие чего именно получил тяжелые травмы боец, в Нацгвардии пока не уточняют, ссылаясь на расследование.

На Facebook-странице Сокальского городского совета анонсировалось, что прощание с Романом состоится 30 сентября.

Накануне сообщалось, что пророссийские террористы на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате ранения получили двое бойцов.