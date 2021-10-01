СММ ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 15 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 28 таких нарушений на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете № 229/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 30 сентября 2021 года.

— В Донецкой области СММ зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения, — говорится в отчете.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано к востоку от Майорскому (подконтролен правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка).

Как известно, в предыдущие сутки Миссия зафиксировала в Донецкой области 257 нарушений режима прекращения огня.

— В Луганской области СММ зафиксировала 28 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного происхождения, — сообщается в отчете СММ за прошедшие сутки.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошли на юго-восток и северо-восток от Попасной (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), в том числе некоторые из них зафиксировано на северо-запад от участка разведения в районе Золотого (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).

Ранее наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали на Донбассе более 400 нарушений режима прекращения огня. Среди нарушений — многочисленные обстрелы и взрывы.