В Николаеве на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Opel.
Видео с места аварии опубликовали в Facebook-группе «Електротранспорт Миколаєва».
Столкновение легковушки с трамваем произошло ранним утром 1 октября. По предварительной информации, легковой автомобиль Opel ехал по проспекту Центральному со стороны улицы Садовой в направлении Херсонского шоссе и на перекрестке с улицей 6-я Слободская допустил столкновение с трамваем, который пересекал проспект.
Как сообщает издание «Преступности.НЕТ», в результате аварии пострадал водитель легковушки, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.
Напомним, что 27 сентября, на трассе «Николаев — Снигиревка» произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля КамАЗ.
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В Николаеве на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Opel.
Видео с места аварии опубликовали в Facebook-группе «Електротранспорт Миколаєва».
Столкновение легковушки с трамваем произошло ранним утром 1 октября. По предварительной информации, легковой автомобиль Opel ехал по проспекту Центральному со стороны улицы Садовой в направлении Херсонского шоссе и на перекрестке с улицей 6-я Слободская допустил столкновение с трамваем, который пересекал проспект.
Как сообщает издание «Преступности.НЕТ», в результате аварии пострадал водитель легковушки, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.
Напомним, что 27 сентября, на трассе «Николаев — Снигиревка» произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля КамАЗ.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа