В Николаеве на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Opel.

Видео с места аварии опубликовали в Facebook-группе «Електротранспорт Миколаєва».

Столкновение легковушки с трамваем произошло ранним утром 1 октября. По предварительной информации, легковой автомобиль Opel ехал по проспекту Центральному со стороны улицы Садовой в направлении Херсонского шоссе и на перекрестке с улицей 6-я Слободская допустил столкновение с трамваем, который пересекал проспект.

Как сообщает издание «Преступности.НЕТ», в результате аварии пострадал водитель легковушки, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами.

Напомним, что 27 сентября, на трассе «Николаев — Снигиревка» произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля КамАЗ.