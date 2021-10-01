Киевские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по шоферу главы Государственной архивной службы. Оказалось, что по человеку он попал случайно, а вообще целился в птиц.
Об этом сообщили правоохранители.
Неудачный выстрел произвел 32-летний мужчина, который уверяет, что сделал это ненамеренно.
— Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичкам и случайно попал в прохожего, — заявили в полиции.
У берхантера отобрали пневматическую винтовку и направили на баллистическую экспертизу, ему угрожает до семи лет заключения по статье о хулиганстве.
Напомним, глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов заявил, что в его водителя попала пуля.
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Киевские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по шоферу главы Государственной архивной службы. Оказалось, что по человеку он попал случайно, а вообще целился в птиц.
Об этом сообщили правоохранители.
Неудачный выстрел произвел 32-летний мужчина, который уверяет, что сделал это ненамеренно.
— Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичкам и случайно попал в прохожего, — заявили в полиции.
У берхантера отобрали пневматическую винтовку и направили на баллистическую экспертизу, ему угрожает до семи лет заключения по статье о хулиганстве.
Напомним, глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов заявил, что в его водителя попала пуля.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
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