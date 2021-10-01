Киевские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по шоферу главы Государственной архивной службы. Оказалось, что по человеку он попал случайно, а вообще целился в птиц.

Об этом сообщили правоохранители.

Неудачный выстрел произвел 32-летний мужчина, который уверяет, что сделал это ненамеренно.

— Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичкам и случайно попал в прохожего, — заявили в полиции.

У берхантера отобрали пневматическую винтовку и направили на баллистическую экспертизу, ему угрожает до семи лет заключения по статье о хулиганстве.

Напомним, глава Государственной архивной службы Анатолий Хромов заявил, что в его водителя попала пуля.