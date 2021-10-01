Украинский футбольный арбитр Андрей Лисаковский получил тяжелое огнестрельное ранение в Одессе.

Об этом пишет Думская.

Как сообщили его близкие в соцсетях, в спортивного функционера выстрелил из ружья неадекватный сосед матери, к которой Андрей Лисаковский пришел в гости.

У пострадавшего поражены селезенка, легкое, кишечник. Его госпитализировали в ГКБ №11, где сделали операцию. Сейчас судья находится в коме.

Андрей Лисаковский родился 4 мая 1975 года в Одессе. С 1993 по 1994 года играл в любительской команде «Благо» (Благоево). В 1995 году перешел в СК «Николаев». В высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 4 марта 1995 года в игре с «Вересом» (1:0). Всего в чемпионате сыграл три матча, выходя на замены. Остаток игровой карьеры провел в основном в любительских коллективах. С 2005 года работал арбитром второй, а с 2009 года — первой лиги. 13 июля 2013 года в качестве главного судьи дебютировал в Премьер-лиге.

Напомним, киевские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по шоферу главы Государственной архивной службы. Оказалось, что по человеку он попал случайно, а вообще целился в птиц.