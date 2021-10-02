В США на 1 октября число смертей от коронавируса превысило 700 тысяч. Поэтому власть срочно вводит бустерные дозы вакцин для защиты пожилых людей и людей, работающих в профессиях с повышенным риском.

Об этом сообщает Reuters.

Страна сообщала в среднем о более чем 2000 смертельных исходах в день за последнюю неделю, что составляет около 60% от пика смертности в январе.

По данным Reuters, Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в мире по количеству случаев COVID-19 и смертей, на которые приходится 19% и 14% всех зарегистрированных случаев инфицирования и смертельных исходов. Предполагается, что во всем мире пандемия заберет не менее 5 миллионов жизней.

Штамм «Delta» с высокой степенью передачи инфекции привел к всплеску случаев COVID-19, пик которых достиг примерно середины сентября, а затем упал до текущего уровня, составляющего около 117 625 случаев в день, на основе семидневной скользящей средней.

Напомним, в Украине накануне подтвердили 12 тысяч 34 новых случая коронавируса.