В Украине за минувшие сутки, 30 сентября, подтвердили 12 тысяч 34 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 637 человек, летальных случаев — 172, выздоровели — 3264.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 435 413 человек, выздоровели — 2 258 455, летальных случаев — 56 446.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области за все время прививочной кампании против коронавируса было зафиксировано 5 случаев осложнений.

Также сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 на Николаевщине превышен в 2,3 раза. Напомним, по состоянию на 30 сентября в Николаевской области выявлено 227 новых подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли от последствий заболевния. В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.