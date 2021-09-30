По состоянию на 30 сентября в Николаевской области наблюдается значительное превышение одного из эпидпоказателей.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составило 175,59 при допустимом не больше 75. Это больше в 2,3 раза предельного уровня.
По остальным показателям Николаевщина пока соответствует норме. Загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, — 31,65% (при допустимом не более 65%).
Количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составило 817,21 (при допустимом не менее 300). Коэффициент выявления случаев инфицирования — 12,43% (при допустимом не более 20%).
Количество госпитализаций с подтвержденными диагнозами и подозрениями в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения — 36,72 (при допустимом не более 60). При этом уровень роста госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составляет 39,54% (при допустимом не более 50%).
Напомним, по состоянию на 30 сентября в Николаевской области выявлено 227 новых подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли от последствий заболевния. В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.
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По состоянию на 30 сентября в Николаевской области наблюдается значительное превышение одного из эпидпоказателей.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней составило 175,59 при допустимом не больше 75. Это больше в 2,3 раза предельного уровня.
По остальным показателям Николаевщина пока соответствует норме. Загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, — 31,65% (при допустимом не более 65%).
Количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составило 817,21 (при допустимом не менее 300). Коэффициент выявления случаев инфицирования — 12,43% (при допустимом не более 20%).
Количество госпитализаций с подтвержденными диагнозами и подозрениями в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения — 36,72 (при допустимом не более 60). При этом уровень роста госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом составляет 39,54% (при допустимом не более 50%).
Напомним, по состоянию на 30 сентября в Николаевской области выявлено 227 новых подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли от последствий заболевния. В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа