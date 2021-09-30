В Николаевской области за все время прививочной кампании против коронавируса было зафиксировано 5 случаев осложнений.

Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал замглавы Николаевской облгосадминистрации Игорь Кузьмин, пишут НикВести.

Всего, по его словам, в области было вакцинировано 360 тысяч человек. У пятерых из них после прививки случился анафилактический шок.

— В области было вакцинировано за все время 360 тысяч человек. Осложнений было 5 случаев — анафилактический шок, который может происходить во время вакцинации. 5 человек из 360 тысяч населения. Если мы сравним с показателями смертности, то даже это «смешной» результат по количеству тех граждан, которые умерли от последствий заболевания, — рассказал Игорь Кузьмин.

Главный санврач области Владимир Клочко добавил, что такой процент осложнений допустим.

— Как врач скажу, действительно, есть осложнение. Есть реакции, реакции должны быть: это и отекание, и температура, головная боль. Это нормально. Игорь Валерьевич говорит об осложнениях. Это разные вещи, и это очень низкий процент, который допустим, — добавил Владимир Клочко.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 на Николаевщине превышен в 2,3 раза. Напомним, по состоянию на 30 сентября в Николаевской области выявлено 227 новых подтвержденных случаев коронавируса, 8 человек умерли от последствий заболевния. В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, подтвердили 11 757 новых случаев коронавируса.