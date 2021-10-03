В пятницу вечером, 1 октября, на поле в селе Новобирзуловка Николаевской области загорелся комбайн.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре комбайна на поле в селе Новобирзуловка поступило в 19:34.
На место вызова направлены дежурный караул подразделения и пожарные местной пожарной охраны «Привольное». По прибытию, оперативными действиями, пожар площадью 10 м2 ликвидирован в 20:42.
К тушению привлечены четыре человека и одна единица техники ГСЧС, пожарные и техника пожарной охраны «Привольное». Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.
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В пятницу вечером, 1 октября, на поле в селе Новобирзуловка Николаевской области загорелся комбайн.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Сообщение о пожаре комбайна на поле в селе Новобирзуловка поступило в 19:34.
На место вызова направлены дежурный караул подразделения и пожарные местной пожарной охраны «Привольное». По прибытию, оперативными действиями, пожар площадью 10 м2 ликвидирован в 20:42.
К тушению привлечены четыре человека и одна единица техники ГСЧС, пожарные и техника пожарной охраны «Привольное». Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в центре Николаева горел Mercedes-Benz E280.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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