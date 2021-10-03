В пятницу вечером, 1 октября, на поле в селе Новобирзуловка Николаевской области загорелся комбайн.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре комбайна на поле в селе Новобирзуловка поступило в 19:34.

На место вызова направлены дежурный караул подразделения и пожарные местной пожарной охраны «Привольное». По прибытию, оперативными действиями, пожар площадью 10 м2 ликвидирован в 20:42.

К тушению привлечены четыре человека и одна единица техники ГСЧС, пожарные и техника пожарной охраны «Привольное». Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева горел Mercedes-Benz E280.