Поздно вечером 1 октября в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz E280 по улице Артиллерийской в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Спасатели с помощью пены ликвидировали пожар на площади 1 м2, спасая автомобиль от полного уничтожения.
В результате пожара огнем была уничтожена электропроводка и салон автомобиля. Причина возгорания устанавливается. К тушению привлекались три единицы техники и 11 человек.
Напомним, 27 августа в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.
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Поздно вечером 1 октября в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz E280 по улице Артиллерийской в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Спасатели с помощью пены ликвидировали пожар на площади 1 м2, спасая автомобиль от полного уничтожения.
В результате пожара огнем была уничтожена электропроводка и салон автомобиля. Причина возгорания устанавливается. К тушению привлекались три единицы техники и 11 человек.
Напомним, 27 августа в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
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