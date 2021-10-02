Поздно вечером 1 октября в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz E280 по улице Артиллерийской в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Спасатели с помощью пены ликвидировали пожар на площади 1 м2, спасая автомобиль от полного уничтожения.

В результате пожара огнем была уничтожена электропроводка и салон автомобиля. Причина возгорания устанавливается. К тушению привлекались три единицы техники и 11 человек.

Напомним, 27 августа в центре Николаева сгорела легковушка Ford Sierra.