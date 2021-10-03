С начала суток 2 октября оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины. Украинский военный получил осколочное ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«С начала сегодняшнего дня российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением запрещенного минскими соглашения вооружения», — отмечается в сообщении.

Возле Новозвановки украинские позиции подверглись минометно-артиллерийскому обстрелу. Здесь враг применял минометы калибра 120-мм и 122-мм артиллерию, а также ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Марьинки противник обстрелял украинских военных из минометов калибра 120 и 82-мм.

В сторону Станицы Луганской оккупанты открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно, типа Орлан-10 с пресечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов осколочное ранение получил один военный. Ему оказана неотложная медицинская помощь. Он эвакуирован в леченое учреждение. Состояние военнослужащего — средней тяжести.

В ответ на вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь из вооружений, разрешенных минскими соглашениями.

Напомним, за сутки, 1 октября, на Донбассе зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск РФ. В 5 случаях боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.