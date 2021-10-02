За сутки, 1 октября, на Донбассе зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск РФ. В 5 случаях боевики использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Минометы калибра 120 мм оккупанты дважды применили в сторону Авдеевки. Под обстрел попал и сам населенный пункт: повреждены жилые дома и прилегающие территории. Потерь среди гражданского населения нет.

Возле Новозвановки и Новоалександровки вражеские формирования стреляли из минометов калибра 120 мм. Второй раз — в сторону Новоалександровки огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников вблизи Лебединского попали под обстрел из гранатометов различных систем.

Вблизи Луганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Водяного, что на Приазовье, и Новолуганского — гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В направлении Крымского российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Донецкой области с помощью беспилотника противник сбросил гранатометные выстрелы у Первомайского.

В районе Нью-Йорка враг вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов, применил БПЛА и сбросил ВОГ-17 (осколочную гранату).

Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника, предположительно «Орлан-10», с пересечением линии разграничения.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в штабе ООС.