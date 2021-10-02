Сегодня, 2 октября, возле дома № 27 по улице Леси Украинский в селе Малая Мечетня Первомайского района 81-летний мужчина за рулем «Москвича», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дерево.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области
Вследствие ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, в селе Петрово Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором сидели дети. В результате аварии, от полученных травм погиб 9-летний ребенок.
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Сегодня, 2 октября, возле дома № 27 по улице Леси Украинский в селе Малая Мечетня Первомайского района 81-летний мужчина за рулем «Москвича», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и въехал в дерево.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области
Вследствие ДТП мужчина скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего».
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, в селе Петрово Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором сидели дети. В результате аварии, от полученных травм погиб 9-летний ребенок.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа