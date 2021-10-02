В селе Петрово Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором сидели дети. В результате аварии, от полученных травм погиб 9-летний ребенок.
Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции в Одесской области.
Согласно данным следствия, пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет находились в прицепе трактора во время его движения. После того как водитель не справился с управлением, транспорт съехал в обочину.
После аварии мужчина скрылся. Полицейские продолжают устанавливать его местонахождение.
9-летний парень погиб в карете скорой помощи от полученных травм. Другие дети не пострадали.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 30 июня на автодороге Н-14 «Кропивницкий — Николаев» в Николаевской области столкнулись два авто, в результате чего погибли два человека.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
В селе Петрово Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором сидели дети. В результате аварии, от полученных травм погиб 9-летний ребенок.
Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции в Одесской области.
Согласно данным следствия, пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет находились в прицепе трактора во время его движения. После того как водитель не справился с управлением, транспорт съехал в обочину.
После аварии мужчина скрылся. Полицейские продолжают устанавливать его местонахождение.
9-летний парень погиб в карете скорой помощи от полученных травм. Другие дети не пострадали.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 30 июня на автодороге Н-14 «Кропивницкий — Николаев» в Николаевской области столкнулись два авто, в результате чего погибли два человека.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа