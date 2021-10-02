В селе Петрово Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором сидели дети. В результате аварии, от полученных травм погиб 9-летний ребенок.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Национальной полиции в Одесской области.

Согласно данным следствия, пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет находились в прицепе трактора во время его движения. После того как водитель не справился с управлением, транспорт съехал в обочину.

После аварии мужчина скрылся. Полицейские продолжают устанавливать его местонахождение.

9-летний парень погиб в карете скорой помощи от полученных травм. Другие дети не пострадали.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 30 июня на автодороге Н-14 «Кропивницкий — Николаев» в Николаевской области столкнулись два авто, в результате чего погибли два человека.