Прошлой ночью в Чернигове забили до смерти одного полицейского в гражданской одежде и тяжело ранили другого. Сообщается, что это дело рук несовершеннолетних, которые снимали расправу на видео.
Об этом пишет черниговское издание Чeline.
Из шестерых задержанных половине не исполнилось и 18 лет. Самый старший — 2002 года рождения.
Убитым оказался 30-летний капитан Артур Ерохин, который был в отпуске. У него осталась жена с двумя маленькими детьми. Его коллега находится в реанимации с тяжелыми травмами.
Напомним, нападение произошло в ночь с пятницы на субботу.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Прошлой ночью в Чернигове забили до смерти одного полицейского в гражданской одежде и тяжело ранили другого. Сообщается, что это дело рук несовершеннолетних, которые снимали расправу на видео.
Об этом пишет черниговское издание Чeline.
Из шестерых задержанных половине не исполнилось и 18 лет. Самый старший — 2002 года рождения.
Убитым оказался 30-летний капитан Артур Ерохин, который был в отпуске. У него осталась жена с двумя маленькими детьми. Его коллега находится в реанимации с тяжелыми травмами.
Напомним, нападение произошло в ночь с пятницы на субботу.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа