Прошлой ночью в Чернигове забили до смерти одного полицейского в гражданской одежде и тяжело ранили другого. Сообщается, что это дело рук несовершеннолетних, которые снимали расправу на видео.

Об этом пишет черниговское издание Чeline.

Из шестерых задержанных половине не исполнилось и 18 лет. Самый старший — 2002 года рождения.

Убитым оказался 30-летний капитан Артур Ерохин, который был в отпуске. У него осталась жена с двумя маленькими детьми. Его коллега находится в реанимации с тяжелыми травмами.

Напомним, нападение произошло в ночь с пятницы на субботу.