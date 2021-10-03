В болгарской Старой Затоке после ДТП, в котором машина серьезно травмировала трех пешеходов на тротуаре, местные прорвались в районную прокуратуру с требованием прозрачного расследования.
Об этом передает Дневник.
Сообщается, 18-летний водитель, виновный в аварии, в результате которой у одного из пострадавших была ампутирована нога, является сыном местного предпринимателя. Он получил права всего лишь четыре месяца назад и уже успел накопить несколько нарушений.
В ночь инцидента, в пятницу вечером, водитель, который был теперь арестован, был не один в машине, с ним были еще двое, которые были ключевыми свидетелями обвинения.
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В болгарской Старой Затоке после ДТП, в котором машина серьезно травмировала трех пешеходов на тротуаре, местные прорвались в районную прокуратуру с требованием прозрачного расследования.
Об этом передает Дневник.
Сообщается, 18-летний водитель, виновный в аварии, в результате которой у одного из пострадавших была ампутирована нога, является сыном местного предпринимателя. Он получил права всего лишь четыре месяца назад и уже успел накопить несколько нарушений.
В ночь инцидента, в пятницу вечером, водитель, который был теперь арестован, был не один в машине, с ним были еще двое, которые были ключевыми свидетелями обвинения.
Как сообщалось, Европол обвинил румынских полицейских в продвижении кумовства.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа