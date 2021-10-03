В болгарской Старой Затоке после ДТП, в котором машина серьезно травмировала трех пешеходов на тротуаре, местные прорвались в районную прокуратуру с требованием прозрачного расследования.

Об этом передает Дневник.

Сообщается, 18-летний водитель, виновный в аварии, в результате которой у одного из пострадавших была ампутирована нога, является сыном местного предпринимателя. Он получил права всего лишь четыре месяца назад и уже успел накопить несколько нарушений.

В ночь инцидента, в пятницу вечером, водитель, который был теперь арестован, был не один в машине, с ним были еще двое, которые были ключевыми свидетелями обвинения.

Как сообщалось, Европол обвинил румынских полицейских в продвижении кумовства.