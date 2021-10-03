В Киеве проходит уникальное судебное разбирательство: сотрудницу института биотехнологий обвиняют в хищении семи пробирок, содержащих штамм вируса ньюкаслской болезни птиц.

Об этом пишут «Ґрати»

Уголовное дело на кандидата ветеринарных наук Оксану Блоцкую инициировал ее начальник, руководящий институтом биотехнологий, Анатолий Головко. В ноябре 2020 года у Блоцкой провели обыск, штамм опасного вируса она хранила в холодильнике, рядом с продуктом, флаконы были помечены «26.12.19. Ла-Сота SPF. 35 мл».

Согласно позиции обвинения, женщина вынесли 170 миллилитров биологических материалов, содержащих штамм «Ла-сота» вируса ньюкаслской болезни птиц. Для птиц он представляет смертельную болезнь, для человека этот вирус также несет угрозу.

Блоцкую уволили в сентябре прошлого года, перед увольнением она забрала с собой образцы штамма, хотя директор института утверждает, что на это есть прямой запрет.

Изначально, по правилам, вирус находился в хранилище, после чего его передавали в лабораторию. Следствие утверждает, что она выносила из лаборатории флаконы постепенно, указывая неправильные цифры в отчетности и якобы списывая образцы, чем нанесла институту ущерб на 111 тысяч гривен.

Свою вину ученая отрицает.

— Адвокатка утверждает, что Блоцкая вынесла флаконы с вирусом, потому что считала: в домашнем холодильнике их хранить надежнее, чем в хранилище института. Не раз бывало, что там отключали электричество. Если это произошло бы во время локдауна, то холодильное оборудование могло выйти из строя, — пишут «Ґрати» .

Блоцкая настаивает, что оставила вирус храниться у себя дома, потому что во время карантина ей нездоровилось.

— То, что я остатки того, над чем работала, должна вернуть — это неправда, никому я не должна ничего возвращать. В Украине с 2006 года не было зарегистрировано ни одного случая болезни Ньюкасла. Ведь наша биопромышленность выпускает хорошие вакцины. Чтобы это не потерять я частичку маленькую сохраняла дома, — говорит подсудимая.

Бывшей сотруднице института вменяют статью о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по которой ей угрожает до пяти лет заключения.

Напомним, в испанском автономном сообществе Страна Басков неизвестный проник в медицинский центр и похитил готовые ПЦР-тесты на коронавирус.