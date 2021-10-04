На Кировоградщине в течение двух дней скончались два человека, которые съели грибы, собранные в лесу.

Об этом «Суспільному» рассказала главсанврач региона Надежда Оперчук.

В начале в реанимацию поступила 53 жителя Кропивницкого, которое приготовила грибы дома. 2 оттября она скончалась.

А на следующий день в больницу Светловодска доставили пенсионерку, которая употребила найденные дикорослые грибы. 1 сентября проявились первые симптомы, а уже через дня умерла на больничной койке.

Напомним, в Днепре в областной детской больнице от отравления грибами 21 июня умер девятилетний мальчик.