На Кировоградщине в течение двух дней скончались два человека, которые съели грибы, собранные в лесу.
Об этом «Суспільному» рассказала главсанврач региона Надежда Оперчук.
В начале в реанимацию поступила 53 жителя Кропивницкого, которое приготовила грибы дома. 2 оттября она скончалась.
А на следующий день в больницу Светловодска доставили пенсионерку, которая употребила найденные дикорослые грибы. 1 сентября проявились первые симптомы, а уже через дня умерла на больничной койке.
Напомним, в Днепре в областной детской больнице от отравления грибами 21 июня умер девятилетний мальчик.
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На Кировоградщине в течение двух дней скончались два человека, которые съели грибы, собранные в лесу.
Об этом «Суспільному» рассказала главсанврач региона Надежда Оперчук.
В начале в реанимацию поступила 53 жителя Кропивницкого, которое приготовила грибы дома. 2 оттября она скончалась.
А на следующий день в больницу Светловодска доставили пенсионерку, которая употребила найденные дикорослые грибы. 1 сентября проявились первые симптомы, а уже через дня умерла на больничной койке.
Напомним, в Днепре в областной детской больнице от отравления грибами 21 июня умер девятилетний мальчик.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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