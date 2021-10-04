В Чернигове объявили подозрение компании молодых людей из 4 человек, которая убила одного полицейского и тяжело ранить второго.
Об этом Суспільному сообщил руководитель Черниговской окружной прокуратуры.
Трое из задержанных — несовршеннолетние.
— Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц, — заявил Павел Герасименко.
Как стало известно, на полицейских напали еще в магазине, однако кассиры и охранники проигнорировали этот факт.
Второй полицейский находится в реанимации, его родственница сообщила, что состояние тяжелое.
Прощание с погибшим полицейским назначено на сегодняшний день.
Напомним, прошлой ночью в Чернигове забили до смерти одного полицейского в гражданской одежде и тяжело ранили другого. Сообщается, что это дело рук несовершеннолетних.
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В Чернигове объявили подозрение компании молодых людей из 4 человек, которая убила одного полицейского и тяжело ранить второго.
Об этом Суспільному сообщил руководитель Черниговской окружной прокуратуры.
Трое из задержанных — несовршеннолетние.
— Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц, — заявил Павел Герасименко.
Как стало известно, на полицейских напали еще в магазине, однако кассиры и охранники проигнорировали этот факт.
Второй полицейский находится в реанимации, его родственница сообщила, что состояние тяжелое.
Прощание с погибшим полицейским назначено на сегодняшний день.
Напомним, прошлой ночью в Чернигове забили до смерти одного полицейского в гражданской одежде и тяжело ранили другого. Сообщается, что это дело рук несовершеннолетних.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа