В Чернигове объявили подозрение компании молодых людей из 4 человек, которая убила одного полицейского и тяжело ранить второго.

Об этом Суспільному сообщил руководитель Черниговской окружной прокуратуры.

Трое из задержанных — несовршеннолетние.

— Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц, — заявил Павел Герасименко.

Как стало известно, на полицейских напали еще в магазине, однако кассиры и охранники проигнорировали этот факт.

Второй полицейский находится в реанимации, его родственница сообщила, что состояние тяжелое.

Прощание с погибшим полицейским назначено на сегодняшний день.

Напомним, прошлой ночью в Чернигове забили до смерти одного полицейского в гражданской одежде и тяжело ранили другого. Сообщается, что это дело рук несовершеннолетних.