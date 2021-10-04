Ранним утром 4 октября в Белой Церкви произошел пожар в городской больнице № 1. В результате происшествия пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло около 5:37 в двухэтажном здании больницы в палате на втором этаже из-за короткого замыкания электрообогревателя.

Пожар потушили, спасатели с медперсоналом эвакуировали 13 больных. К тушению привлекались 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в румынском порту Констанца загорелась больница, по словам префекта, из пламени не сумели выбраться 4 человека. Журналисты называют цифру погибших вдвое больше официальной.