В румынском порту Констанца загорелась больница, по словам префекта, из пламени не сумели выбраться 4 человека. Журналисты называют цифру погибших вдвое больше официальной.
Об этом информирует EVZ.
Сильный пожар вспыхнул в отделении инфекционной больницы в Констанце. Несколько команд пожарных прибыли на место происшествия, чтобы потушить пламя. По словам очевидцев, из окон валил глубокий дым.
Несколько врачей эвакуировали больных незадолго до прибытия спасателей.
Судя по первой информации, в загоревшемся отделении лежали пациенты с коронавирусом.
Пожарные объявили, что эвакуированные люди будут размещены в передвижном госпитале, установленном поблизости от медсанчасти. Оттуда они будут переведены в другие больницы, в зависимости от состояния здоровья.
Напомним, пожар уничтожил модульную больницу для пациентов с COVID-19 в северномакедонском Тетово.
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В румынском порту Констанца загорелась больница, по словам префекта, из пламени не сумели выбраться 4 человека. Журналисты называют цифру погибших вдвое больше официальной.
Об этом информирует EVZ.
Сильный пожар вспыхнул в отделении инфекционной больницы в Констанце. Несколько команд пожарных прибыли на место происшествия, чтобы потушить пламя. По словам очевидцев, из окон валил глубокий дым.
Несколько врачей эвакуировали больных незадолго до прибытия спасателей.
Судя по первой информации, в загоревшемся отделении лежали пациенты с коронавирусом.
Пожарные объявили, что эвакуированные люди будут размещены в передвижном госпитале, установленном поблизости от медсанчасти. Оттуда они будут переведены в другие больницы, в зависимости от состояния здоровья.
Напомним, пожар уничтожил модульную больницу для пациентов с COVID-19 в северномакедонском Тетово.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа