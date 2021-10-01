В румынском порту Констанца загорелась больница, по словам префекта, из пламени не сумели выбраться 4 человека. Журналисты называют цифру погибших вдвое больше официальной.

Об этом информирует EVZ.

Сильный пожар вспыхнул в отделении инфекционной больницы в Констанце. Несколько команд пожарных прибыли на место происшествия, чтобы потушить пламя. По словам очевидцев, из окон валил глубокий дым.

Несколько врачей эвакуировали больных незадолго до прибытия спасателей.

Судя по первой информации, в загоревшемся отделении лежали пациенты с коронавирусом.

Пожарные объявили, что эвакуированные люди будут размещены в передвижном госпитале, установленном поблизости от медсанчасти. Оттуда они будут переведены в другие больницы, в зависимости от состояния здоровья.

Напомним, пожар уничтожил модульную больницу для пациентов с COVID-19 в северномакедонском Тетово.