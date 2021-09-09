Пожар уничтожил модульную больницу для пациентов с COVID-19 в северномакедонском Тетово. Спасатели уверены, что из огня не спаслись около десятка человек.

Об этом пишет Dnevnik.

Состояние некоторых пациентов остается тяжелым. Премьер-министр Зоран Заев написал в Facebook, что «огромная трагедия» вызвана взрывом, который спровоцировал пожар.

В публикации он пояснил, что причины пожара до сих пор не выяснены, но правоохранители трудятся на пепелище.

Пожар возник поздно вечером 8 сентября прямо в день независимости страны.

Количество пациентов в центре, упоминаемое в СМИ, варьируется, но в большинстве публикаций упоминается более 20 человек. Близкая к власти газета «Слободная печать» писала, что среди медперсонала нет пострадавших и что 10 человек были выведены из огня живыми.

К борьбе с пламенем привлечено более 30 (по другим данным 50) пожарных. Команды говорят об «огромном пламени», которое началось внутри модульного центра из пластика. На тушение ушло около получаса.

Напомним, в румынском городе Пятра-Нямц случился пожар в больнице, где лечились больные коронавирусом. Погибли, по меньшей мере, 10 человек.