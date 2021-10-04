За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.

Возле Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7 часов утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 1 октября на Донбассе пророссийские террористы открыли огонь по Авдеевке минометными минами: пострадали несколько частных домов.