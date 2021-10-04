За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
Возле Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.
По состоянию на 7 часов утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 1 октября на Донбассе пророссийские террористы открыли огонь по Авдеевке минометными минами: пострадали несколько частных домов.
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За прошедшие сутки, 3 октября, российские оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты обстреляли наши позиции из минометов калибра 82 мм.
Возле Новолуганского враг дважды совершил обстрелы, используя ручные противотанковые и подствольные гранатометы, а также стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.
По состоянию на 7 часов утра, 4 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 1 октября на Донбассе пророссийские террористы открыли огонь по Авдеевке минометными минами: пострадали несколько частных домов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа