В Швеции художник Ларс Вилкс, известный своими карикатурами на пророка Мухаммеда, погиб в дорожно-транспортном происшествии близ города Маркарид.
Об этом пишет Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 75-летний карикатурист ехал в автомобиле гражданской полиции, столкнувшемся с грузовиком. Кроме Вилкса, в результате аварии погибли двое полицейских, а водителя грузовика госпитализировали.
Художник находился под защитой полиции после того, как ему угрожали смертью из-за карикатур.Одна из них в 2007 году оскорбила многих мусульман, поскольку изображала пророка Мухаммеда в виде круговой собаки.
Карикатура вызвала возмущение и побудила тогдашнего премьер-министра Фредрика Рейнфельдта встретиться с послами 22 мусульманских стран в попытке разрядить обстановку.
Вскоре после этого «Аль-Каида» в Ираке предложила за убийство Ларса Вилкса 100 тысяч долларов вознаграждения.
Сейчас обстоятельства столкновения выясняют следователи. Правоохранители говорят, что пока нет никаких оснований предполагать, что к ДТП причастен кто-то еще.
Ранее французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера, который выйдет 28 октября, карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ Анкара обвинила издание в культурном расизме.
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В Швеции художник Ларс Вилкс, известный своими карикатурами на пророка Мухаммеда, погиб в дорожно-транспортном происшествии близ города Маркарид.
Об этом пишет Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 75-летний карикатурист ехал в автомобиле гражданской полиции, столкнувшемся с грузовиком. Кроме Вилкса, в результате аварии погибли двое полицейских, а водителя грузовика госпитализировали.
Художник находился под защитой полиции после того, как ему угрожали смертью из-за карикатур.Одна из них в 2007 году оскорбила многих мусульман, поскольку изображала пророка Мухаммеда в виде круговой собаки.
Карикатура вызвала возмущение и побудила тогдашнего премьер-министра Фредрика Рейнфельдта встретиться с послами 22 мусульманских стран в попытке разрядить обстановку.
Вскоре после этого «Аль-Каида» в Ираке предложила за убийство Ларса Вилкса 100 тысяч долларов вознаграждения.
Сейчас обстоятельства столкновения выясняют следователи. Правоохранители говорят, что пока нет никаких оснований предполагать, что к ДТП причастен кто-то еще.
Ранее французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера, который выйдет 28 октября, карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ Анкара обвинила издание в культурном расизме.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
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