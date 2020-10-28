Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера, который выйдет 28 октября, карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ Анкара обвинила издание в культурном расизме.
Журнал обнародовал рисунок в Twitter.
На карикатуре турецкий президент сидит в кресле в нижнем белье, держит в одной руке банку с напитком, а другой задирает платье женщины в хиджабе.
— Эрдоган. В частной жизни он очень игривый, — гласит заголовок.
Власти Турции резко осуждают публикацию карикатуры. Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун.
— Мы осуждаем отвратительную попытку посеять с помощью этой публикации культурный расизм и ненависть, —говорится в сообщении.
Напомним, после жесткой речи на похоронах французского учителя, убитого исламистом, президент Франции стал объектом критики и нападок в некоторых мусульманских странах. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону «лечить голову»:
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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке своего номера, который выйдет 28 октября, карикатуру на президента Турции Реджепа Эрдогана. В ответ Анкара обвинила издание в культурном расизме.
Журнал обнародовал рисунок в Twitter.
На карикатуре турецкий президент сидит в кресле в нижнем белье, держит в одной руке банку с напитком, а другой задирает платье женщины в хиджабе.
— Эрдоган. В частной жизни он очень игривый, — гласит заголовок.
Власти Турции резко осуждают публикацию карикатуры. Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун.
— Мы осуждаем отвратительную попытку посеять с помощью этой публикации культурный расизм и ненависть, —говорится в сообщении.
Напомним, после жесткой речи на похоронах французского учителя, убитого исламистом, президент Франции стал объектом критики и нападок в некоторых мусульманских странах. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону «лечить голову»: