Три человека, в том числе журналист, были убиты в результате стрельбы в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Данную информацию «Синьхуа» подтвердил в воскресенье источник из службы безопасности страны, пожелавший сохранить анонимность.
По его словам, журналист и писатель Саид Мароф Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в пятом полицейском округе города Джелалабад в субботу вечером, когда боевики из рикши открыли по ним огонь.
Источник сообщил, что сын С. М. Саадата и водитель автомобиля были ранены в результате стрельбы.
Независимая афганская медиа-организация Комитет по безопасности афганских журналистов /AJSC/ осудила убийство.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за стрельбу. По сведениям источника, власти ведут расследование этого дела.
Со времени прихода к власти движения «Талибан» в середине августа по меньшей мере 10 человек погибли и многие получили ранения в результате серии взрывов в Джелалабаде, расположенном примерно в 120 км к востоку от Кабула.
Ранее сообщалось, «Талибан» намеревался отобрать украинский самолет во время спасательной операции.
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Три человека, в том числе журналист, были убиты в результате стрельбы в провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Данную информацию «Синьхуа» подтвердил в воскресенье источник из службы безопасности страны, пожелавший сохранить анонимность.
По его словам, журналист и писатель Саид Мароф Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в пятом полицейском округе города Джелалабад в субботу вечером, когда боевики из рикши открыли по ним огонь.
Источник сообщил, что сын С. М. Саадата и водитель автомобиля были ранены в результате стрельбы.
Независимая афганская медиа-организация Комитет по безопасности афганских журналистов /AJSC/ осудила убийство.
Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за стрельбу. По сведениям источника, власти ведут расследование этого дела.
Со времени прихода к власти движения «Талибан» в середине августа по меньшей мере 10 человек погибли и многие получили ранения в результате серии взрывов в Джелалабаде, расположенном примерно в 120 км к востоку от Кабула.
Ранее сообщалось, «Талибан» намеревался отобрать украинский самолет во время спасательной операции.
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