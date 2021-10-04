Три человека, в том числе журналист, были убиты в результате стрельбы в провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Данную информацию «Синьхуа» подтвердил в воскресенье источник из службы безопасности страны, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, журналист и писатель Саид Мароф Саадат и его родственники ехали на машине по дороге в пятом полицейском округе города Джелалабад в субботу вечером, когда боевики из рикши открыли по ним огонь.

Источник сообщил, что сын С. М. Саадата и водитель автомобиля были ранены в результате стрельбы.

Независимая афганская медиа-организация Комитет по безопасности афганских журналистов /AJSC/ осудила убийство.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за стрельбу. По сведениям источника, власти ведут расследование этого дела.

Со времени прихода к власти движения «Талибан» в середине августа по меньшей мере 10 человек погибли и многие получили ранения в результате серии взрывов в Джелалабаде, расположенном примерно в 120 км к востоку от Кабула.