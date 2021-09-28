«Талибан» намеревался отобрать украинский самолет во время спасательной операции, добиваясь официального признания со стороны Киева.

Это выяснила газета The New York Times.

Талибы желали, чтобы Украина признала их законной властью любой ценой.

В течение нескольких дней талибы отказывались освободить людей, которых украинцы надеялись спасти, неоднократно меняя условия соглашения об эвакуации, требуя официального признания от украинского правительства и в какой-то момент угрожая конфисковать самолет

Непосредственно перед эвакуацией талибы смягчили нрав и пообещали не мешать. В общей сложности украинскому спецназу потребовалось семь дней для спасения 96 афганцев. Однако перед погрузкой на борт талибы повторно потребовали признания «Исламского эмирата Афганистана».

— Это могло истолковано как акт признания их правительства, мы категорически отказались это делать, — объяснил генерал Буданов.

В итоге самолет поднялся в воздух и взял курс на Киев, после чего вернулся в Кабул 19 сентября. Все это время шли переговоры с «Талибаном»

— Спасательная миссия почти сорвалась в среду вечером, когда сотрудники службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен был вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе будет конфискован, — приводят журналисты обстановку, которая царила в аэропорту.

The New York Times не смогло выяснить, как украинцы выбрались из критической ситуации. Однако известно, что им помогала Турция.

Напомним, ведущее канадское издание Globe and Mail написало про украинских бойцов, которые единственными согласились сопроводить из Кабула до аэропорта афганских беженцев.