Влиятельный румынский бизнесмен с миллиардным состоянием Дан Петреску пилотировал Pilatus P-12, который влетел в здание на окраине Милана. Все 8 человек на борту погибли.
Об этом сообщает итальянская газета La Reppublica.
Кроме миллиардера, погибли его родственники – жена и 30-летний наследник Дан Стефан. Помимо них, в самолете находились еще 5 человек.
La Reppublica сообщает, что по первоначальной версии, никто не мешал Петреску рулить и во время крушения он контролировал штурвал в одиночку.
Найден черный ящик легкомоторного Pilatus P-12, ведется расследование.
Пресса пишет, что Дан Петреску был одним из богатейших лиц в Румынии, заработавших свои миллиарды на недвижимости и гипермаркетах сети Metro. Все правление Чаушеску он скрывался в ФРГ, но вернулся в Румынию после смерти диктатора.
Самолет он приобрел шесть лет назад на пару с бизнесменом Владимиром Коном.
Напомним, самолет упал вчера днем.
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Влиятельный румынский бизнесмен с миллиардным состоянием Дан Петреску пилотировал Pilatus P-12, который влетел в здание на окраине Милана. Все 8 человек на борту погибли.
Об этом сообщает итальянская газета La Reppublica.
Кроме миллиардера, погибли его родственники – жена и 30-летний наследник Дан Стефан. Помимо них, в самолете находились еще 5 человек.
La Reppublica сообщает, что по первоначальной версии, никто не мешал Петреску рулить и во время крушения он контролировал штурвал в одиночку.
Найден черный ящик легкомоторного Pilatus P-12, ведется расследование.
Пресса пишет, что Дан Петреску был одним из богатейших лиц в Румынии, заработавших свои миллиарды на недвижимости и гипермаркетах сети Metro. Все правление Чаушеску он скрывался в ФРГ, но вернулся в Румынию после смерти диктатора.
Самолет он приобрел шесть лет назад на пару с бизнесменом Владимиром Коном.
Напомним, самолет упал вчера днем.