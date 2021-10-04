Влиятельный румынский бизнесмен с миллиардным состоянием Дан Петреску пилотировал Pilatus P-12, который влетел в здание на окраине Милана. Все 8 человек на борту погибли.

Об этом сообщает итальянская газета La Reppublica.

Кроме миллиардера, погибли его родственники – жена и 30-летний наследник Дан Стефан. Помимо них, в самолете находились еще 5 человек.

La Reppublica сообщает, что по первоначальной версии, никто не мешал Петреску рулить и во время крушения он контролировал штурвал в одиночку.

Найден черный ящик легкомоторного Pilatus P-12, ведется расследование.

Пресса пишет, что Дан Петреску был одним из богатейших лиц в Румынии, заработавших свои миллиарды на недвижимости и гипермаркетах сети Metro. Все правление Чаушеску он скрывался в ФРГ, но вернулся в Румынию после смерти диктатора.

Самолет он приобрел шесть лет назад на пару с бизнесменом Владимиром Коном.

Напомним, самолет упал вчера днем.