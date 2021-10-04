Сегодня, 4 октября, на пересечении проспекта Центрального и 9-й Слободской произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Об этом сообщил Игорь Блошко на своей странице в Facebook.

Водитель легковушки Volvo, двигаясь по улице 9-я Слободская, влетел в «Волгу», которая поворачивала на Центральный проспект. Происшествие зафиксировали на видеорегистратор.

— Очевидно, что водитель автомобиля «Volvo» хотел проскочить перекресток уже на желтый сигнал светофора, после третьего мигания зеленого, — написал Игорь Блошко.

Уточняется, что авария случилась около 08:04 утра, а дата на видео является неправильной.

Напомним, в Николаеве на перекрестке проспекта Центрального и улицы 6-й Слободской произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля Opel.