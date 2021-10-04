В киевском хостеле СБУ провела задержание террориста из «Оплота», который воевал на стороне боевиков и занимался расправой над ранеными украинцами.
Об операции отчитались в ведомстве.
Мужчина присоединился к боевикам с началом российской агрессии и сразу вступил в подразделение, которое занималось расстрелом раненых бойцов АТО. Помимо этого, он выполнял функции наводчика для артиллерии.
Боевика «накрыли» на территории Украины, куда он приехал из Крыма с желанием попасть в Россию. На видео, опубликованном Службой безопасности Украины, он открыто признается в совершенных преступлениях.
— Я участвовал в боевых действиях на стороне «ДНР», в «Оплот». Был наводчиком, стреляли по стороне Украины. Добивал раненых, — прямая речь задержанного.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одесской области боевика ИГИЛ, который находился в розыске по линии Интерпола.
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В киевском хостеле СБУ провела задержание террориста из «Оплота», который воевал на стороне боевиков и занимался расправой над ранеными украинцами.
Об операции отчитались в ведомстве.
Мужчина присоединился к боевикам с началом российской агрессии и сразу вступил в подразделение, которое занималось расстрелом раненых бойцов АТО. Помимо этого, он выполнял функции наводчика для артиллерии.
Боевика «накрыли» на территории Украины, куда он приехал из Крыма с желанием попасть в Россию. На видео, опубликованном Службой безопасности Украины, он открыто признается в совершенных преступлениях.
— Я участвовал в боевых действиях на стороне «ДНР», в «Оплот». Был наводчиком, стреляли по стороне Украины. Добивал раненых, — прямая речь задержанного.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Одесской области боевика ИГИЛ, который находился в розыске по линии Интерпола.