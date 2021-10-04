Разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг лишь за несколько часов потерял почти 7 млрд долларов из-за глобального сбоя соцсетей и мессенджеров. Также он опустился в рейтинге самых богатых людей в мире.

Об этом сообщает «Yahoo!».

Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram привели к падению акций IT-гиганта почти на 5%. В результате этого, финансовое положение Марка Цукерберга упало до 120,9 млрд долларов. Только за несколько часов предприниматель потерял 7 млрд долларов.

В частности, согласно рейтингу Bloomberg, Цукерберг опустился на 5 позицию в списке самых богатых людей в мире, пропустив вперед основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Как сообщалось, сегодня, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.