Миссия ОБСЕ зафиксировала за период с вечера 1-го до вечера 3 октября 157 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 372 — на Луганщине.

Об этом сообщается в ежедневном отчете №232/2021, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ 4 октября.

— В период с вечера 1-го до вечера 3 октября в Донецкой области Миссия зафиксировала 157 нарушений режима прекращения огня, в том числе 15 взрывов (1 взрыв в воздухе и 14 взрывов неопределенного происхождения), — говорится в отчете.

Отмечается, что большинство нарушений выявлено у участка разведения в районе Петровского (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), а также к северо-востоку от Авдеевки (подконтрольна правительству, 17 км севернее Донецка).

За предыдущий отчетный период в Донецкой области было зафиксировано 209 нарушений режима прекращения огня.

— В период с вечера 1-го до вечера 3 октября в Луганской области СММ зафиксировала 372 нарушения режима прекращения огня, в том числе 82 взрыва неопределенного происхождения, — отмечают в Миссии.

Уточняется, что все нарушения произошли в районах юго-восточнее Попасной (подконтрольна правительству, 69 км к западу от Луганска) утром 2 октября.

При этом в период с вечера 2-го до вечера 3 октября на Луганщине не выявлено ни одного нарушения режима прекращения огня. Последний раз подобное фиксировалось в период с вечера 17-го до вечера 18 сентября.

За предыдущий отчетный период сообщалось о 21 нарушении режима прекращения огня на Луганщине, большинство из них — также в районах юго-восточнее Попасной.

Напомним, 2 октября оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины. Украинский военный получил осколочное ранение.