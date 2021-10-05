Во Франции задержали четырех человек, включая двух бывших военных. Их подозревают в подготовке нападения на центры вакцинации и склады с препаратами от коронавируса.

Об этом сообщает BFM TV.

Задержание произошло во вторник утром, 5 октября, Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) на основании ордера, выданного следственным судьей.

Мужчин подозревают в заговоре против учреждений и в желании напасть на центры вакцинации. Они также подозреваются в том, что составили европейскую карту мест производства и хранения вакцин с целью проведения деструктивных акций, в частности, с использованием беспилотников.

Мотив подозреваемых заключается в том, что вакцины от коронавируса, по их мнению, предназначены для порабощения населения в интересах коррумпированного нового мирового порядка.

В настоящее время они находятся под стражей в полиции и будут допрошены для выяснения точного характера их проекта и хода его реализации. Они могут содержаться под стражей в полиции до 96 часов.

Напомним, ранее недовольные противники вакцинации выразили свое возмущение выступлением премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Под руку разгоряченной толпе попались камни.