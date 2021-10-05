Вчера днем, 4 октября, на улице 3-я Слободская мужчина угрожал прохожим ножом. Патрульным пришлось применить наручники, чтобы задержать его.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Николаева.

Отмечается, что при общении с полицейскими мужчина гражданин заметно нервничал и вел себя неадекватно.

При поверхностном осмотре у 38-летнего задержанного нашли несколько предметов, похожих на ножи.

После задержания его передали следователям для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, весной этого года 35-летний николаевец на Audi с иностранными номерами устроил погоню на проспекте Героев Украины после требования патрульных остановиться. Позже он нанес телесные повреждения одному из патрульных.