Сегодня, 3 мая, 35-летний николаевец на Audi с иностранными номерами устроил погоню на проспекте Героев Украины после требования патрульных остановиться.

Об этом сообщается на сайте Нациполиции в Николаевской области.

Через несколько кварталов патрульные разыскали водителя. К этому моменту он уже вышел из авто. Водитель имел все признаки алкогольного опьянения.

Кроме того, он отказался отвечать на вопросы правоохранителей, а увидев, что полицейский осуществляет фотофиксацию его авто, напал на него и нанес телесные повреждения.

— На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции № 1 Николаевского районного управления. Водителя доставили в отделение, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины, — сказано в сообщении.

Злоумышленнику, который причинил полицейскому телесные повреждения, следователи инкриминируют ч. 2 ст. 345 УК Украины «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей», за что предусмотрено наказание до пяти лет заключения.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Кроме этого, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении мужчины правоохранители составили административные материалы по ст. 130 КУоАП.

Как сообщалось, вчера вечером 2 мая, с территории базы отдыха в селе Рыбаковка Березанского района был похищен микроавтобус Mazda. О пропаже автомобиля в полицию сообщил директор базы.