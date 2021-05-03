Вчера вечером 2 мая, с территории базы отдыха в селе Рыбаковка Березанского района был похищен микроавтобус Mazda. О пропаже автомобиля в полицию сообщил директор базы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Николаевской области.

— В течение нескольких часов местонахождение похищенного автомобиля установили сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 8 Николаевского районного управления. Отрабатывая сигнал, правоохранители заметили указанный в ориентировке микроавтобус недалеко от села Рыбаковка, на территории одной из баз отдыха. За рулем транспортного средства находился нетрезвый водитель, который не смог предоставить полицейским ни объяснений по поводу своего пребывания в авто, ни документов на право управления им, — сообщили в полиции.

Выяснилось, что микроавтобус угнал 26-летний ранее судимый за кражи николаевец. Две недели назад он прибыл в оздоровительный центр с целью трудоустройства. Работодатель установил для него испытательный срок, во время которого тот должен был выполнять различную мелкую работу.

Рабочий имел свободный доступ к автостоянке и, воспользовавшись случаем, угнал микроавтобус, который владелец оставил открытым.

Имея свободный доступ, злоумышленник зашел в расположенной на территории базы автостоянки, забрался в салон авто, которое владелец оставил открытым, и уехал.

По словам вора, микроавтобус он взял покататься ради развлечения и остановился только тогда, когда транспортное средство увязло в песке и уже не смогло продолжить движение.

— Автомобиль полицейские изъяли и вернули законному владельцу. Известно, что на момент совершения указанного преступления фигурант находился в статусе обвиняемого в уголовном производстве за совершение имущественного преступления, — говорится в сообщении полиции.

Задержанному инкриминируют незаконное завладение транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК), за что Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание — до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в январе этого года в Николаеве пьяный мужчина в трусах избил водителя Hyundai и угнал его автомобиль.