Оккупация РФ части территорий нашей страны приводит к системным нарушениям прав человека, и за 8 лет этой оккупации на востоке Украины погибли почти 14 тысяч украинцев.

Об этом проинформировала после участия в заседании Генассамблеи Ассоциации Омбудсменов Средиземноморья Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

— Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на востоке Украины погибло почти 14 тысяч граждан Украины, из них 4 тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысячи ранены. Это продолжается ежедневно, — уточнила Людмила Денисова.

Она добавила, что по политически- и религиозно мотивированным обвинениям 121 гражданин Украины находится в заключении во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, в том числе 86 крымских татар. 71 человек уже приговорен к длительным срокам.

— В незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 296 граждан Украины, из них: 252 гражданских лица (в том числе 4 волонтеров), 44 военнослужащих, — добавила Людмила Денисова.

Как сообщалось, миссия ОБСЕ зафиксировала за период с вечера 1-го до вечера 3 октября 157 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 372 — на Луганщине.