На Ивано-Франковщине после калушской шаурмы с пищевым отравлением в больницу попали 8 человек.

Об этом сообщается на сайте ОГА региона.

Среди пострадавших клиентов заведения один ребенок.

— Государственное учреждение «Ивано-Франковский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины» информирует о зарегистрированном групповом очаге острой кишечной инфекции в заведении общественного питания Crispy., Г. Калуш, — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области отравились девятеро детей, последний раз они кушали в отеле, где остановились для отдыха.