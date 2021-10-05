На Ивано-Франковщине после калушской шаурмы с пищевым отравлением в больницу попали 8 человек.
Об этом сообщается на сайте ОГА региона.
Среди пострадавших клиентов заведения один ребенок.
— Государственное учреждение «Ивано-Франковский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины» информирует о зарегистрированном групповом очаге острой кишечной инфекции в заведении общественного питания Crispy., Г. Калуш, — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области отравились девятеро детей, последний раз они кушали в отеле, где остановились для отдыха.
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На Ивано-Франковщине после калушской шаурмы с пищевым отравлением в больницу попали 8 человек.
Об этом сообщается на сайте ОГА региона.
Среди пострадавших клиентов заведения один ребенок.
— Государственное учреждение «Ивано-Франковский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины» информирует о зарегистрированном групповом очаге острой кишечной инфекции в заведении общественного питания Crispy., Г. Калуш, — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области отравились девятеро детей, последний раз они кушали в отеле, где остановились для отдыха.