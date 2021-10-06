Во вторник, 5 октября, у восточного побережья японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 баллов по шкале Рихтера.

Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным центра, эпицентр находился в 67 км к юго-востоку от города Хатинохе (население около 239 тысяч человек). Очаг залегал на глубине 67 км.

Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Также не объявлялась угроза цунами.

Напомним, в Тернопольской области 23 сентября около 6:30 произошло землетрясение. Сила толчков составляла до 4,4 балла по шкале Рихтера.