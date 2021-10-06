Оккупанты стягивают танки и другую военную технику на Донбассе, нарушая договоренности об отводе вооружения. Военную технику боевиков в неподконтрольных районах Луганской и Донецкой области заметили наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 4 октября.

В нарушение линий отвода ОБСЕ зафиксировала 3 танка неустановленного типа. Их боевики разместили на полигоне возле Новоселовки в Донецкой области.

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения наблюдатели зафиксировали еще 10 танков. Их заметили на полигоне боевиков вблизи Шимшиновки в Луганской области.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. В районе села Долгое в Луганской области беспилотник ОБСЕ засек 5 бронированных машин, еще одну боевую бронированная машину наблюдатели увидели на полигоне возле Новоселовка в Донецкой области.

Как сообщалось, на востоке Украины за время оккупации погибли почти 14 тысяч человек.