Группа одесского издания «Думская» работала над сюжетом о заведениях общепита, которые незаконно располагаются на землях города. Во время работы на них напали сотрудники одного из кафе, которое также фигурировало в сюжете.

Об этом сообщает непосредственно издание.

«ДумскаяТВ» отреагировала на информацию, озвученную на аппаратном совещании в мэрии Одессы, о том, что кафе «Лето», таверна «Лев» и кафе «Сканди» заняли участок парка на незаконных основаниях, и снарядила корреспондентов «в поле».

Когда съемочная группа приехала на место, на них, размахивая руками, набросились представители заведения «Лев».

— Сразу после аппаратного совещания съемочная группа «ДумскойТВ» выехала в гидропарк «Лузановка», где подверглась нападению агрессивно настроенных работников кафе «Лев». Они требовали предоставить некое «разрешение» и прекратить съемку, а затем применили физическую силу в отношении видеооператора телеканала. За такие действия ст. 345-1 УК Украины предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, — говорится в материале.

После инцидента журналисты выяснили, что в этом кафе записаны в работники несуществующие люди.

— Весьма примечателен интернет-сайт этой гриль-таверны. Например, на странице «О нас» можно нейти имена и фотографии четырех сотрудников — администратора, шеф-повара, сисадмина и бармена. Но не питайте иллюзий. Гугль в курсе, что «администратор Ирина» — это фотография из фотобанка, которую используют для иллюстрирования объявлений о вакансиях. Что касается бармена по имени Максим, то, судя по фотографии, он также работает парикмахером Валерием в московском салоне красоты, под именем Дмитрий всей семьей посещает астраханского стоматолога и подрабатывает таксистом Алексеем в Казахстане. Одним словом — сплошная липа. Устанавливать личности нападающих и выяснять их отношение к этому заведению теперь будут следователи. Сотрудники «ДумскойТВ» обратились с заявлением о преступлении в Суворовское отделение полиции, однако правоохранители сперва отказались регистрировать их заявление по статье 171 УК Украины («препятствование профессиональной деятельности журналистов»). После вмешательства редакции информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований, — добавили в «Думской»

Напомним, на журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.