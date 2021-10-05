На журналистов программы «Схемы» совершили нападение в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Сообщается, что Евгению Мецгеру не понравилось один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране «убрать камеры» и «достать из них кассеты».

Журналисты сообщают, что сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали 2 камеры, карты с записью.

Сотрудники банка запрещали снимать все это на телефон, а также не позволяли покинуть помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналист смог записать то, что происходило на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Напомним, команда «Слідство.інфо» ранее утверждала, что столкнулась с проблемами перед демонстрацией фильма «про оффшоры Зеленского». В частности, директор «Малой оперы», где был назначен оплаченный показ, отказал в доступе к помещению.

Позже расследование показали в этом зале, как планировалось раньше.