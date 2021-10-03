Расследование про оффшоры Владимира Зеленского показали в «Малой опере», как планировалось раньше.

Об успешном исходе заявила сама команда.

Журналисты поблагодарили за общественную поддержку и теплые комментарии.

— Друзья, спасибо за поддержку! Вы предложили нам десятки шикарных локаций, но общественный резонанс и ваше неравнодушие сделали чудо — руководство Малой Оперы спохватилось и позволило показать премьеру фильма-расследования «Офшор 95» там, где мы планировали изначально. Еще раз спасибо за неравнодушие, —говорится в посте.

Желающие смогут посмотреть ленту на ютуб канале.

Показ фильма начался в 19:00, как оговаривалось перед запретами и сообщениями из СБУ. При этом в самой службе заявили, что не имеют к происходящему никакого отношения.

— В то же время подчеркиваем, что СБУ с уважением относится ко всем СМИ, которые придерживаются журналистских стандартов и принципа объективности. Мы выступаем за плюрализм мнений и свободу слова, однако считаем недопустимым, когда ими пытаются манипулировать в личных интересах, ущемляя и дискредитируя государство и его институты, — выпустили позицию в СБУ.

Напомним, «Слідство.інфо» сегодня днем сообщило о срыве показа. Выяснилось, что премьере помешал анонимный звонок якобы из Службы безопасности Украины.