Перед показом фильма от «Слідство.інфо» , который должен был состояться в «Малой опере», ее директору поступил звонок от анонимного начальника СБУ, который намекнул на проблемы, если мероприятие не свернут.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собеседников в КГГА.

Журналисты УП попытались связаться с человеком, с номера которого поступил звонок, однако тот сразу сбросил трубку, поняв, что говорит с прессой.

— Украинская правда связалась с работниками КГГА, которые рассказали, что после решения директора «Малой оперы» разрешить показ, в КГГА позвонил человек, который представился начальником СБУ и пригрозил «проблемами, если показ все-таки состоится», — вводит в курс дела издание.

Напомним, команда «Слідство.інфо» утверждает, что столкнулась с проблемами перед демонстрацией фильма «про оффшоры Зеленского». В частности, они лишились помещения для показа.