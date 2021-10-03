Команда «Слідство.інфо» утверждает, что столкнулась с проблемами перед демонстрацией фильма «про оффшоры Зеленского». В частности, директор Малой Оперы, где был назначен оплаченный показ, отказал в доступе к помещению.

Об этом написала член группы Анна Бабинец.

По словам журналистки, директор Малой Оперы Алексей Прасол, заявил, что не допустит демонстрацию фильма про Владимира Зеленского, после чего стал идти на различные ухищрения для срыва мероприятия.

— Впоследствии Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли, работникам сказали, что короткий день — опера закрывается в 17.00. Алексей сказал мне по телефону, что ничего не знает о нашем фильме и бросил трубку. Соглашение у нас заключено, локация оплачена, — передает Анна Бабинец.

Расследовательница обратилась к читателям и зрителям проекта с просьбой помочь в течении нескольких часов найти новое место для показа.

— До премьеры 5 часов, у нас зарегистрировано почти 250 человек. Помогите, пожалуйста, найти новую локацию для показа. Все должно состояться сегодня в 19.00, — попросила журналистка.

Напомним, в конце сентября журналисты «Слідство.інфо» писали об увольнении следователя по делу Шеремета по политическим мотивам.