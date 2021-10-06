За 9 месяцев 2021 года в органы полиции Николаевщины поступило 8 тысяч 311 обращений по поводу домашнего насилия.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Отмечается, что полицейские составили 2 тысячи 387 протоколов по ст. 173-2 Кодекса об административных нарушениях «Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола». Также следователи открыли 234 уголовных дела, 60 из которых по статье 126-1 УК Украины «Домашнее насилие» — по фактам систематического совершения противоправных действий в отношении членов семьи. Также открыли 9 уголовных производств по фактам невыполнения ограничительных предписаний и непрохождения программы для обидчиков по ст. 390-1 УК Украины.

За 9 месяцев на профилактический учет поставили 1 тысячу 728 обидчиков, в том числе 22 — в связи с вынесением судами ограничительных предписаний.

В подавляющем большинстве (около 90%) — мужчины (1560 человек). Женщин, поставленных на учет, — 168.

В отношении 745 человек применили срочные запретительные предписания, а 10 обидчикам аннулировали разрешения на право хранения и ношения оружия с дальнейшим изъятием.

«Если вы стали жертвой домашнего насилия безотлагательно звоните по номеру 102. Также действует «горячая линия» для лиц, пострадавших от домашнего насилия, на которую можно обратиться по телефону 15-47 и Национальная «горячая линия» по предупреждению домашнего насилия — 800-500-005 или 116-123 (с мобильного). Для получения бесплатной юридической помощи, на которую имеют право все пострадавшие от домашнего насилия, звоните по телефону 0-800-213-103», — отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что Первомайский районный суд назначил 150 часов общественных работ 56-летнему жителю Первомайского района за систематическое домашнее насилие над 54-летней сожительницей.