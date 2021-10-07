В Беларуси задержали 136 человек, якобы оскорбивших погибшего сотрудника КГБ в соцсетях.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в среду, 6 октября.

— В настоящее время Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по статьям 130 («Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности») и 369 («Оскорбление представителя власти и его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемыми по уголовному делу являются 136 так называемых анонимных комментаторов. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

Как утверждают в Следкоме, после инцидента в интернете «стали появляться циничные комментарии и видеоролики».

— Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых «комментаторов» это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили травлю, оскорбления и унижения, — говорят в СК.

Напомним, что ранее в Беларуси застрелили сотрудника КГБ, стрелок также убит. Силовики вломились в квартиру и нарвались на огонь. Один из сотрудников КГБ получил смертельное ранение, а его коллеги убили стрелявшего.